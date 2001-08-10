Юные сахалинцы сразились за звание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детский забег на трамплин К-72 "Царь горы", приуроченный к 78-летию окончания Великой Отечественной войны, прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Звание сильнейшего оспаривали более 200 ребят из Анивского, Долинского, Невельского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска.

- Прошлой осенью в нашем регионе впервые прошли забеги на самый высокий трамплин Дальнего Востока. Благодаря своей необычности, мероприятие сразу же стало популярным, не только среди взрослых, но и среди подрастающих сахалинцев. Об этом говорит количество юных спортсменов, собравшихся здесь сегодня. Я хочу пожелать всем удачи в этом по-настоящему нелёгком испытании и выложиться на полную! - обратился к участникам исполняющий обязанности заместителя министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Соревнования состоялись в формате одиночных стартов и эстафеты. Общая дистанция, которую предстояло преодолеть участникам, 210 метров.

Забеги в личном зачёте прошли в трёх возрастных категориях: 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 годы рождения раздельно для юношей и девушек.

- Подниматься было сложно. Надо было стартовать равномерно, чтобы правильно распределить свои силы на каждый участок трамплина и понять, где тяжелее, но к концу я всё равно вымотался, - рассказал 10-летний Константин Сидельников из Горнозаводска. - О "Царе горы" я узнал от своего тренера по лыжным гонкам. Мне стало интересно проверить свои силы, и я согласился на участие.

- Бежать было супертяжело, но я справился и даже поднялся первым во время своего старта. Уже после финиша ноги совсем не держали. Несмотря на сложность, забег очень интересный, если его будут проводить ещё раз, я обязательно поучаствую, - поделился эмоциями 11-летний южносахалинец Олег Лосев.

В эстафетах команды состояли из трёх человек. Здесь каждый из ребят бежал по 70 метров.

По итогам соревнований победителями в своих возрастных категориях стали Иван Семёнов, Вера Греко, Александр Рукосуев, Дарья Будникова, Константин Нурулин и Даяна Сухарева.

В эстафетном забеге среди юношей золото взяли Александр Рукосуев, Денис Семенец и Яков Королюк. Серебро у Ивана Ворончихина, Тимофея Добросовестного и Ильи Беленока. Бронза досталась Эльдару Коржану, Дамиру Ахмедову и Никите Беленоку.

Среди девушек самыми быстрыми стали Кира Воронова, Кира Куксина и Екатерина Худокормова. Второй результат показали Галина Васильева, Айсезим Жолдубаева и Диана Ермоленко. Почётное третье место заняла команда в составе Софии Бехтеревой, Даяны Сухаревой и Дианы Поповой.

С итоговыми протоколами можно ознакомиться в приложенном файле.