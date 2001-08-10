Сахалинская команда по чир-спорту взяла 12 медалей на чемпионате и первенстве России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России, а также на всероссийских соревнованиях по чир спорту, которые прошли в Москве с 5 по 9 мая. По итогам состязаний они завоевали 12 медалей, выполнили нормативы КМС и вошли в состав сборной РФ, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания проходили в легкоатлетическом футбольном комплексе ЦСКА и собрали более 7000 участников из 52 регионов страны. По итогам трех дней соревнований сахалинцы взяли 2 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. В общекомандном зачете первенства России Сахалинская область заняла третье место, уступив верхние строчки Москве и Краснодарскому краю.
Также 40 островных спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска пополнили сборную команду страны. 11 человек выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
- В целом это отличные результаты. Выиграть чемпионат России из-за высокой конкуренции сложнее, чем Европу или мир, - отметила президент Федерации черлидинга и чир спорта Сахалинской области Кристина Лях.
В ближайшее время сахалинские спортсмены, выступающие в двойках, отправятся на всероссийские соревнования в Новосибирск.
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