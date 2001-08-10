Сахалинским дошколятам вручили знаки отличия ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В спортшколе олимпийского резерва зимних видов спорта прошло награждение воспитанников дошкольных образовательных учреждений, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО), рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Знаки отличия и удостоверения вручили 43 ребятам из детских садов "Мальвина" и "Лебёдушка", которые с сентября прошлого года выполняли нормативы на базе комплекса "Зима".
- Для некоторых из вас эти награды - первые в жизни, но уверен, что далеко не последние. Пусть они станут первым шагом на пути к спорту. Уверен, впереди вас ждут новые победы и заслуженные награды. Отдельно благодарю родителей и воспитателей, которые прививают вам любовь к спорту. Я поздравляю вас и желаю успехов! - напутствовал исполняющий обязанности заместителя министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
Нормативы на золотые знаки выполнили Андрей Коркин, Иван Сычев Иван, Платон Рогов, Платон Суник и Ибрагим Мамбеткулов. Также золотого знака отличия была удостоена инструктор по физической культуре детского сада "Лебёдушка" Анна Терентьева.
Серебряные знаки вручили Артуру Банникову, Ерофею Корзуну, Диане Шевкун, Матвею Яцуку, Мирону Посредникову, Ким Ю Ми, Маргарите Сабончаевой, Максиму Гастюнину, Льву Яменеву, Антону Паку, Александре Стеренчук, Елизавете Шамиевой, Максиму Михаленкову, Виталию Вершинину, Алексею Дунаеву, Максиму Генкелю, Евгению Филипенко, Вячеславу Максачеву и Ивану Гергерту.
Бронзовыми значкистами стали Максим Юн, Альяс Абдырахманов, Владимир Починок, Таисия Варфоломеева, Михаил Мазуркевич, Дмитрий Синицин, Мария Ерзина, Егор Чернышов, Андрей Волчков, Камилла Родимцева, Софья Шиманович, Амир Акылбеков, Марсель Губкин, Александр Капитонов, Виктория Волкова, Игорь Бехтерев, Рианна Шпакова, Виктория Уколова и Виктория Бортникова.
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