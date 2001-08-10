Тихоокеанское
информационное агентство
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09:19, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы отправились в финал Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

Сахалинцы отправились в финал Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда-победитель регионального этапа Всероссийского фестиваля среди трудовых коллективов отправилась в Ижевск, где пройдёт финальный - всероссийский этап соревнований, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания стартовали 11 мая и продлятся до 17 числа.

Честь островного региона будет отстаивать команда Сахалинской коммунальной компании. В её составе - Вадим Шумилкин, Юлия Харечкина, Анастасия Сенченко, Илья Бубнов, Владимир Прудников, Татьяна Слепец, Олег Судаков и Татьяна Борсакова. Сопровождает спортсменов специалист регионального центра тестирования комплекса ГТО "Спартак" Геннадий Рахимов.

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