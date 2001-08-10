Сахалинцев приглашают принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное физкультурное мероприятие по спортивному ориентированию "Сахалинский азимут" состоится в Южно-Сахалинске 21 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Старты пройдут в дисциплине "выбор" в семи возрастных группах, раздельно среди мужчин и женщин: 2011 год рождения и младше, 2009-2010, 2007-2008, 2005-2006, 1989-2004, 1969-1988, а также 1968 г.р. и старше.

Регистрация на соревнования проходит по ссылке. Комиссия по допуску участников продлится с 18 по 20 мая по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 15А, спортивно-туристический клуб "Горизонт". Телефон: 51-54-75. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, медицинскую справку о допуске к соревнованиям, страховку от несчастных случаев. Также зарегистрироваться можно в день проведения мероприятия с 9:30 до 11:30.

Церемония открытия состязаний состоится 21 мая на территории лесного массива лыжероллерной трассы (ул. Венская, 5) в 11:45. Начало в 12:00. Перед стартом обязательна обработка одежды и обуви средствами от клещей.