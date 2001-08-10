Тихоокеанское
информационное агентство
11 Мая 2023
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15:15, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские стрелки взяли три медали всероссийских соревнований

Сахалинские стрелки взяли три медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы Анна Бойко и Константин Обоскалов завоевали три медали первенства России и всероссийских соревнований по пулевой стрельбе, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в Ижевске и собрали сильнейших спортсменов в возрасте до 19 лет.

Островные стрелки выступали в упражнении ВП-60 (стрельба из пневматической винтовки стоя с дистанции 10 метров, 60 выстрелов). Анна стала обладательницей золотой медали, Константин – бронзовой. Также спортсмены выступали в смешанных парах (стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, по 30 выстрелов каждый) и завоевали награду высшей пробы.

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