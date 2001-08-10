150 дальневосточных борцов греко-римского стиля приняли участие в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялся традиционный открытый региональный турнир по греко-римской борьбе «Кубок Победы». В этом году его провели в 48-й раз, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

На ковер СШОР по греко-римской борьбе вышли 150 спортсменов из Камчатского и Приморского краёв, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Хабаровска, Приморского края, а также различных районов Сахалинской области (Анива, Корсаков, Тымовское, Ноглики, Оха, Южно-Сахалинск).

– «Кубок Победы» входит в единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России. Это значит, что победа в этом турнире позволяет спортсменам младшей возрастной категории повысить свой спортивный разряд, а ребятам постарше – побороться за медали престижных состязаний, – рассказал главный судья соревнований Вениамин Пинегин (г. Артём).

По словам организаторов, уровень подготовки участников был очень высоким, а гости с материка составили серьёзную конкуренцию сахалинцам.

Победителей и призеров определили в трех возрастных группах (2010-2011 г.р., 2007-2008 г.р., 2006 г.р. и старше).

В младшей из них была дюжина весовых категорий. Победителями турнира стали Сергей Белянин (весовая категория до 29 кг), Константин Ковальчук (до 57 кг) из Южно-Сахалинска, Александр Чернюк (до 32 кг), Никита Семенников (до 44 кг) из Ноглик, Кирилл Козлов (до 35 кг), Анатолий Макаров (до 38 кг), Сухаил Шарипов (до 41 кг), Кирилл Бекмухаметов (до 62 кг) из Хабаровска, Иван Маштаков (до 48 кг), Артем Курочкин (до 52 кг), Даниил Деревянко (свыше 75 кг) из Охи, Артур Хайрулин (до 62 кг) с Камчатки.

– Наиболее острым было соперничество в весе до 38 кг, где было заявлено 11 участников. Хабаровчанин Анатолий Макаров сумел опередить четырех борцов из Южно-Сахалинска, которые пробились в ТОП-5, – рассказали организаторы.

В состязаниях борцов 2007-2008 г.р. больше всего победителей (шесть) было у хабаровчан. Отличились Артур Лесной (до 35 кг), Игорь Дышловой (до 45 кг), Родион Шилин (до 48 кг), Баракатулло Исоев (до 51 кг), Даниил Никулин (до 71 кг), Даниил Матеко (до 80 кг).

Пять раз на вершину пьедестала почета взлетали «греко-римляне» из островной столицы: Даниил Бернадский (до 42 кг), Нестор Шубаро (до 55 кг), Азиз Набиев (до 65 кг), Илья Чипиков (до 92 кг), Роберт Козинов (до 110 кг).

В перечне победителей компанию им составили Армат Ютанов (до 38 кг) с Камчатки и охинец Владислав Гаврилов (до 60 кг).

В старшей возрастной группе на ковер вышли десять кандидатов в мастера спорта и мастер спорта международного класса. Поэтому схватки борцов получились самыми яркими и запоминающимися.

Больше всех зрителям и болельщикам запомнились, естественно, победители. Это южно-сахалинские борцы Егор Денисов (до 60 кг), Артем Ахмадеев (до 65 кг), Станислав Рысаев (до 70 кг), Артем Люблин (до 85 кг), анивчанин Юрий Хндрзцян (до 76 кг), а также Василий Ювкин (до 97 кг) из Комсомольска-на-Амуре.

Вполне понятно, что успехи спортсменов были бы невозможны без кропотливой работы тренеров.

Успех своих воспитанников разделят наставники борцов-победителей А. Огарков, А. Синдяков, Хон У Сик, Э. Зарюта, Ци Ин Бок (Южно-Сахалинск), С. Юферов (Ноглики), В. Иванкин, К. Бабичук, Л. Крашенный (Хабаровск), В. Федосов (Оха), А. Кыпчаков (Камчатка).