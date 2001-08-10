В Южно-Сахалинске стартовали региональные соревнования по боксу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в спортивной школе "Кристалл" проходит первый день масштабных областных состязаний по боксу. Региональные соревнования "Кубок Победы" проводятся ежегодно, и пользуются немалой популярностью в боксерской островной среде, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

В этом году турнир объединил порядка сотни спортсменов от 12 до 18 лет из десяти городов Сахалинской области.

- Мы проводим эти соревнования в память о тех, кто отдал свои жизни за то настоящее, которым мы сейчас живем. Уверен, мы станем свидетелями красивых боев, надеемся на объективное судейство, и позвольте пожелать всем вам удачи как в спорте, так и в учебе! - обратился к участникам главный судья турнира Николай Слищук.

Праздничное настроение на церемонии открытия соревнований в этот день подарила солистка группы "Джаз Тайм" Виктория Малютенко, которая исполнила красивую патриотическую песню.

Наставники боксеров отмечают, что традиционно этот турнир является, своего рода, финальной точкой в насыщенном соревновательном сезоне.

- Спортсмены продемонстрируют свой уровень мастерства, достигнутый за год активных занятий, и подведут итоги сезона. Далее большинство ребят продолжат тренировки, примут участие в летних тренировочных сборах. Ну а пока ждем от участников интересных поединков, - рассказал судья соревнований Николай Слищук.

"Кубок Победы" пройдет в течение трех дней. Сегодня предварительные поединки продлятся в "Кристалле" до 20:00, на рианг выйдут 17 пар боксеров. 6 мая соревнования пройдут с 12:00 до 17:00. И, наконец, финальный день соревнований - 7 мая - продлится с 11:00 до 17:00.