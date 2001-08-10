На Сахалине пройдет забег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Забег на самый мощный трамплин Дальнего Востока среди ребят 2006-2014 годов рождения "Царь горы" пройдёт в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соревнования состоятся в формате одиночных стартов и эстафеты. Забеги в личном зачёте будут разбиты на три возрастные категории: 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 годы рождения. В эстафетах команды состоят из трёх человек. Общая дистанция, которую предстоит преодолеть участникам - 210 метров.

Регистрация на личные старты проходят по ссылке. Подать заявку на участие в эстафете можно по ссылке.

Регистрация продлится до 12 мая. Соревнования пройдут 14 мая. Выдача стартовых номеров начнётся в 9:00. Парад открытия - в 10:30. Старт забегов - в 11:00.