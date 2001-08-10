Тихоокеанское
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09:19, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине пройдет забег "Царь горы" на самый мощный трамплин Дальнего Востока

На Сахалине пройдет забег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Забег на самый мощный трамплин Дальнего Востока среди ребят 2006-2014 годов рождения "Царь горы" пройдёт в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Соревнования состоятся в формате одиночных стартов и эстафеты. Забеги в личном зачёте будут разбиты на три возрастные категории: 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 годы рождения. В эстафетах команды состоят из трёх человек. Общая дистанция, которую предстоит преодолеть участникам - 210 метров.

Регистрация на личные старты проходят по ссылке. Подать заявку на участие в эстафете можно по ссылке.

Регистрация продлится до 12 мая. Соревнования пройдут 14 мая. Выдача стартовых номеров начнётся в 9:00. Парад открытия - в 10:30. Старт забегов - в 11:00.

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