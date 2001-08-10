Сахалинец попал в пятёрку лучших ски-альпинистов вертикальной гонки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тренер спортшколы зимних видов спорта Алексей Черноусов успешно выступил на чемпионате России по ски-альпинизму, который стартовал на Камчатке. По итогам вертикальной гонки в первый соревновательный день он вошел в пятерку лучших спортсменов и попал в сборную команду России, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Дистанция вертикальной гонки состояла из непрерывного подъема по склону горы Морозной. Спортсмены преодолели 1,8 км с набором высоты 500 м.

29 апреля на чемпионате пройдет заключительная гонка на дистанцию 12 км и суммарным набором высоты 1800 м.

Напомним, что с 2021 года ски-альпинизм официально включён в программу зимней Олимпиады и будет представлен в программе Игр 2026 года.