Сахалинские гимнастки завоевали 19 медалей всероссийских соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Восход", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Островной регион впервые в истории принимал столь масштабное мероприятие по этому виду спорта. За награды состязаний в стенах учебно-тренировочного центра "Восток" боролись более 400 спортсменок, представляющих Иркутскую, Новосибирскую, Томскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края, Республику Калмыкия, а также Москву. По итогам сахалинские гимнастки завоевали 19 медалей.
В индивидуальных упражнениях у островных атлеток восемь наград. Воспитанницы южно-сахалинского спортивного клуба по художественной гимнастике "Сияние звёзд" Агния Мун и Ева Варенская (тренеры Карина Хорунжая, Полина Снегирёва) завоевали золото и серебро соответственно в программе 3 юношеского разряда группы В (2016-2017 г.р.). Бронзу взяла Николь Шукало из корсаковской спортшколы "Флагман" (тренеры Инна Тишкина, Светлана Майорова).
Вероника Валейко (СШ "Флагман", тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина) заняла третье место по программе 3 разряда группы В (2013-2014 г.р.).
Воспитанница СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска Софья Новикова (тренеры Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына, Наталья Козлова) стала обладательницей награды высшей пробы по программе 2 разряда (2013-2014 г.р.).
Алла Ли (СШ "Флагман, тренеры Инна Тишкина, Светлана Майорова) заработала бронзу по программе КМС (юниорки, 12-15 лет).
Екатерина Танненберг (СШ г. Анива, тренер Ольга Лукина) взяла серебро по программе мастеров спорта (2008 г.р. и старше). Третье место заняла Эльвира Олифир (СШ "Флагман", тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина).
В групповом многоборье у сахалинских гимнасток 11 медалей. По программе КМС (юниорки 12-15 лет) бронзу взяла команда "Каллисто" (СШ Флагман, тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина).
По программе 1 разряда (2001-2012 г.р.) серебро завоевал "Феникс" (спортшкола "Сахалин", тренеры Екатерина Королёва, Екатерина Гарбаренко).
Команда "Харппи" (СШ "Флагман, тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина) стала обладательницей золота по программе 3 разряда (2013-2014 г.р.). серебряную награду заработали "Милашки" (СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска, тренеры Евгения Шипицына, Наталья Козлова, Инна Цыганова, Ксения Тихомирова).
"Веснушки" (СШ "Сахалин, тренер Екатерина Гарбаренко) завоевали золото по программе 1 юношеского разряда (2014-2015 г.р.). "Ириски" (СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска, тренеры Наталья Козлова, Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына) взяли серебро.
"Электра" (СШ "Флагман", тренеры Инна Тишкина, Светлана Майорова) стала второй по программе 2 юношеского разряда (2015-2016 г.р.). третье место заняла команда "Энканто" (СШ "Сахалин", тренер Анна Микрюкова).
По программе 3 юношеского разряда (2016-2017 г.р.) лидером стала команда "Астэра" (СШ "Флагман, тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина). На второй ступени пьедестала расположились "Непоседы" (СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска, тренеры Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына, Наталья Козлова). Тройку лидеров замкнул "Орион" (СКХГ "Сияние звёзд", тренеры Карина Хорунжая, Полина Снегирёва).
С итоговыми протоколами соревнований можно ознакомиться по ссылке.
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