Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2023
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09:37, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские гимнастки завоевали 19 медалей всероссийских соревнований

Сахалинские гимнастки завоевали 19 медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Восход", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Островной регион впервые в истории принимал столь масштабное мероприятие по этому виду спорта. За награды состязаний в стенах учебно-тренировочного центра "Восток" боролись более 400 спортсменок, представляющих Иркутскую, Новосибирскую, Томскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края, Республику Калмыкия, а также Москву. По итогам сахалинские гимнастки завоевали 19 медалей.

В индивидуальных упражнениях у островных атлеток восемь наград. Воспитанницы южно-сахалинского спортивного клуба по художественной гимнастике "Сияние звёзд" Агния Мун и Ева Варенская (тренеры Карина Хорунжая, Полина Снегирёва) завоевали золото и серебро соответственно в программе 3 юношеского разряда группы В (2016-2017 г.р.). Бронзу взяла Николь Шукало из корсаковской спортшколы "Флагман" (тренеры Инна Тишкина, Светлана Майорова).

Вероника Валейко (СШ "Флагман", тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина) заняла третье место по программе 3 разряда группы В (2013-2014 г.р.).

Воспитанница СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска Софья Новикова (тренеры Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына, Наталья Козлова) стала обладательницей награды высшей пробы по программе 2 разряда (2013-2014 г.р.).

Алла Ли (СШ "Флагман, тренеры Инна Тишкина, Светлана Майорова) заработала бронзу по программе КМС (юниорки, 12-15 лет).

Екатерина Танненберг (СШ г. Анива, тренер Ольга Лукина) взяла серебро по программе мастеров спорта (2008 г.р. и старше). Третье место заняла Эльвира Олифир (СШ "Флагман", тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина).

В групповом многоборье у сахалинских гимнасток 11 медалей. По программе КМС (юниорки 12-15 лет) бронзу взяла команда "Каллисто" (СШ Флагман, тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина).

По программе 1 разряда (2001-2012 г.р.) серебро завоевал "Феникс" (спортшкола "Сахалин", тренеры Екатерина Королёва, Екатерина Гарбаренко).

Команда "Харппи" (СШ "Флагман, тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина) стала обладательницей золота по программе 3 разряда (2013-2014 г.р.). серебряную награду заработали "Милашки" (СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска, тренеры Евгения Шипицына, Наталья Козлова, Инна Цыганова, Ксения Тихомирова).

"Веснушки" (СШ "Сахалин, тренер Екатерина Гарбаренко) завоевали золото по программе 1 юношеского разряда (2014-2015 г.р.). "Ириски" (СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска, тренеры Наталья Козлова, Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына) взяли серебро.

"Электра" (СШ "Флагман", тренеры Инна Тишкина, Светлана Майорова) стала второй по программе 2 юношеского разряда (2015-2016 г.р.). третье место заняла команда "Энканто" (СШ "Сахалин", тренер Анна Микрюкова).

По программе 3 юношеского разряда (2016-2017 г.р.) лидером стала команда "Астэра" (СШ "Флагман, тренеры Светлана Майорова, Инна Тишкина). На второй ступени пьедестала расположились "Непоседы" (СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска, тренеры Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына, Наталья Козлова). Тройку лидеров замкнул "Орион" (СКХГ "Сияние звёзд", тренеры Карина Хорунжая, Полина Снегирёва).

С итоговыми протоколами соревнований можно ознакомиться по ссылке.

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