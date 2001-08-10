Юные южносахалинцы завоевали две золотые медали на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмены отделения тхэквондо южно-сахалинской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе успешно выступили на "Кубке президента Санкт-Петербургской федерации тхэквондо Демида Момота". Всероссийские соревнования проходили с 21 по 23 апреля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На турнире выступило около 1000 спортсменов из 34 регионов Российской Федерации. Соревнования проводились как в личном, так и в командном зачетах.

Южно-сахалинскую спортивную школу представили четверо воспитанников тренера Дениса Кима. В Южно-Сахалинск они вернулись с тремя медалями.

Золото завоевали Максим Цой (в категории до 59 кг) и Влад Федоров (в категории до 63 кг), оба провели по 5 поединков.

Серебро завоевал Альберт Чан (в категории до 48 кг), он провел 4 поединка.

Евгений Кравченко, достойно сражавшись, не прошел на предварительной стадии турнира.

Всероссийские соревнования "Кубок президента Санкт-Петербургской федерации тхэквондо Демида Момота" - традиционно площадка битвы сильнейших спортсменов страны. Турнир необходим как для подготовки молодых российских спортсменов всех возрастных групп, так и для формирования олимпийского резерва страны.