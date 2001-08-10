Сахалинские самбисты завоевали три медали всероссийских состязаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по самбо "Победа", приуроченные к 78-летию Победы в ВОВ и в честь Героев-речников Великой Отечественной войны, принесли серебро и две бронзы сахалинским спортсменам. В состязаниях приняли участие 170 бойцов из Хабаровского края, Амурской, Иркутской, Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Южносахалинец Артем Гавриков выступал в весовой категории до 46 кг. Выиграв пять предварительных схваток, он уступил в финале и стал серебряным призером соревнований. Еще одну медаль - бронзовую - самбист завоевал в категории до 49 кг.

Воспитанник ногликской спортшколы Игорь Багаев принес сахалинской команде еще одну бронзу, выступая в категории до 59 кг.