В региональных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в бассейне областной школы водных видов спорта прошли ежегодные соревнования по плаванию «Мастерс». В них приняли участие 109 пловцов в возрасте от 25 и старше 85 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

⁃ Нынешние старты стали особенными: в сентябре бассейн нашей спортшколы примет международный турнир по плаванию «Мастерс». Полагаю, наш дебют в проведении состязаний такого уровня поспособствовал увеличению участников на региональном этапе. Такого числа спортсменов в этой категории мы еще не видели! – отметил директор СШ ВВС Сергей Мелешков.

Спортсменам предстояло преодолеть 50 метров вольным стилем за максимально короткое время. С победителями и призерами можно ознакомиться в документе.

Ранее о проведении международного турнира по плаванию в категории «Мастерс» объявил президент федерации плавания «Мастерс» и вице-президент федерации плавания страны Александр Данилов. Его впечатлила спортивная инфраструктура острова и спортшколы ВВС, в частности. Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске в сентябре 2023 года.