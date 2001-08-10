Сахалинцы могут предложить свои идеи для будущего России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовал отбор заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», который поможет реализовать проекты, направленные на укрепление суверенитета страны и национальных идей до 2030, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сбор инициатив проходит по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Цифровые сервисы».

Реальные и перспективные идеи будут реализованы на территории России и Сахалинской области, в частности, с учетом мер государственной поддержки.

Получить подробную информацию и подать заявку на участие в форуме можно на сайте.

Идеи для развития островного региона необходимо отправить до 17 апреля на почту.