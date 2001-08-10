Воспитанники сахалинской спортшколы восточных видов единоборств сразились за звание сильнейших
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство спортивной школы восточных видов единоборств по каратэ, посвященное 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, прошло в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Награды соревнований оспаривали 170 юных воспитанников учреждения. Традиционно состязания прошли в двух дисциплинах – «ката» и «кумитэ».
Одним из победителей в поединках кумитэ стал 9-летний Артём Лалаков.
- Я пришёл в каратэ три года назад. Заняться этим видом спорта мне предложили родители, а потом сам втянулся, и теперь очень нравится. Поединки прошли хорошо, соперники были достойные, в целом сумел реализовать всё, что планировал, - поделился подробностями Артём.
Также победу в своих возрастных и весовых категориях в кумитэ одержали Абузер Ибрагимов, Азим Дадажонов, Алексей Погибельский, Артём Ким, Артём Сафронов, Владимир Лиманский, Георгий Медетов, Герман Хамзин, Даниил Петров, Денис Сянь, Иван Лесков, Илья Шаварин, Илья Шаталов, Кирилл Василевский, Кирилл Савин, Кристина Фадеева, Ксения Хон, Максим И, Максим Рыбалкин, Маргарита Киселева, Михаил Сабитов, Олег Хачатурян, Руслан Гоздь, Руслан Язев и Татьяна Ражева.
В дисциплине «ката» лидерами стали Алексей Богданов, Алексей Погибельский, Данил Кан, Данияр Жоробаев, Евгений Рыбаков, Елизавета Лапутина, Кирилл Дмитриев, Леонид Сергеев, Роман Долгих и Рута Матвейкина.
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