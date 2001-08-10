Сахалинских пенсионеров приглашают поучаствовать в Спартакиаде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей областного центра в возрасте от 55 (женщины) и 60 лет (мужчины) приглашают принять участие в Спартакиаде пенсионеров города Южно-Сахалинска «Спортивное долголетие». Соревнования пройдут 2, 3, 5, 6, 10 и 11 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Участникам предстоит проявить себя в шести видах спорта: дартсе, настольном теннисе, плавании на 50 метров, пулевой стрельбе, шахматах и легкоатлетическом кроссе на 1000 метров. Состязания проходят в личном зачете.

Подать заявку можно по адресу электронной почты [email protected] до 30 апреля. К ней необходимо приложить скан паспорта, полиса ОМС и справки-допуска от врача.

Получить дополнительную информацию можно в департаменте по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска, телефон 8 (4242) 312-598 (3), а также у куратора проекта «Спортивное долголетие» Владимира Александровича Забелина, 8-914-746-86-60.