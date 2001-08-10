Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2023
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16:50, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали три медали международных соревнований по зимнему плаванию

Сахалинцы завоевали три медали международных соревнований по зимнему плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями трёх медалей международных соревнований по зимнему плаванию "Кубок содружества", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Старты прошли в Бресте и собрали более 100 любителей моржевания из 14 регионов России и четырёх областей Беларуси.

Заплывы провели в 11 категориях: 25 и 50 метров вольным стилем, брассом и баттерфляем, 200 м брассом, эстафеты 4х25 м комплексным плаванием среди сборных команд России и Беларуси, 4х25 м брассом среди клубных команд в возрасте 30 лет и старше, 4х25 м вольным стилем среди молодёжи, а также командная эстафетная гонка.

Сахалинские пловцы из Корсакова Иван Волков и Александр Русаков выступали в составе сборной команды межрегиональной ассоциации холодового плавания вместе с представителями Амурской области. Юные спортсмены сумели завоевать серебряную медаль и две награды бронзового достоинства на дистанциях 200 метров брассом и 25-метровке баттерфляем.

Выступление сахалинцев проходило при поддержке депутата областной Думы Виталия Баранова и мэра Корсакова Александра Ивашова.

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