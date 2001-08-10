Сахалинцы завоевали три медали международных соревнований по зимнему плаванию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены стали обладателями трёх медалей международных соревнований по зимнему плаванию "Кубок содружества", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Старты прошли в Бресте и собрали более 100 любителей моржевания из 14 регионов России и четырёх областей Беларуси.
Заплывы провели в 11 категориях: 25 и 50 метров вольным стилем, брассом и баттерфляем, 200 м брассом, эстафеты 4х25 м комплексным плаванием среди сборных команд России и Беларуси, 4х25 м брассом среди клубных команд в возрасте 30 лет и старше, 4х25 м вольным стилем среди молодёжи, а также командная эстафетная гонка.
Сахалинские пловцы из Корсакова Иван Волков и Александр Русаков выступали в составе сборной команды межрегиональной ассоциации холодового плавания вместе с представителями Амурской области. Юные спортсмены сумели завоевать серебряную медаль и две награды бронзового достоинства на дистанциях 200 метров брассом и 25-метровке баттерфляем.
Выступление сахалинцев проходило при поддержке депутата областной Думы Виталия Баранова и мэра Корсакова Александра Ивашова.
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