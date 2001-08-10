Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2023
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12:15, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалин впервые принял всероссийские соревнования по чир спорту

Сахалин впервые принял всероссийские соревнования по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине состоялись масштабные всероссийские соревнования по чир спорту, где приняли участие 435 спортсменов из 13 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

- Для Сахалинской области это первые всероссийские соревнования по чир спорту и, безусловно, это говорит о том, что мы развиваемся и движемся только вперед. На Сахалин приезжает все больше и больше сильнейших спортсменов, увеличивается масштаб состязаний. Желаю всем удачи и ярких впечатлений, - приветствовал участников соревнований министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

Зрелищный чир спорт объединил представителей Приморского, Красноярского, Пермского и Хабаровского краёв, Республики Хакасия, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Воронежской, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Тверской и Сахалинской областей. Спортсмены выступали в возрастных категориях "мальчики-девочки", "юноши-девушки", "юниоры-юниорки" и "мужчины-женщины".

В рамках всероссийских соревнований прошли фестиваль "Грейс чир фест" и фестиваль "Спорт в сердце", а также мастер-классы от топовых педагогов и чемпионов международного уровня по чир спорту.

- Большая благодарность всем организаторам за самое крутое событие! Мы впервые участвовали и до сих пор в эйфории. Все прошло на высоком уровне. Наши спортсмены почувствовали спортивный дух, красоту и грацию, не это ли самое лучшее достижение и успех для детей и их родителей! Спасибо большое за эмоции и профессиональную организацию. Мы обязательно вернемся! - поделилась эмоциями руководитель регионального отделения по чир спорту Республики Саха (Якутия) Ирина Данилова

- Клуб "Элли" выражает огромную благодарность организаторам. Большое удовольствие участвовать в соревнованиях с такой атмосферой. Мы в восторге от оформления, наградной продукции и четкого тайминга. И еще хочется отметить очень крутую трансляцию. Сахалин - это любовь! - отметила региональный представитель Нижнего Новгорода

- Пермь в восторге! Уже ждем следующего года. Мерч - отдельная любовь, - руководитель регионального отделения по чир спорту Пермского края Ольга Таганова

В общекомандном зачете 3 место завоевала сборная Хабаровского края, 2 место - Приморский край и 1 место - Сахалинская область.

В рамках всероссийских соревнований в дисциплине "Чир хип хоп двойка мужчины-женщины" золото взяли Елена Колесникова и Полина Дубинина (Южно-Сахалинск), серебро - Анастасия Голощапова и Александра Горшкова (Пермь), бронза - Дарья Власова и Софья Кушинникова (Хороль, Приморский край).

В дисциплине "Чир джаз двойка юниоры-юниорки" золото - Руслана Замотаева и Алекса Юн (Южно-Сахалинск), серебро - Евгения Лавренова и Елизавета Потанина (Ростов-на-Дону), бронза - Даниэла Боярова и Милана Цеунели (Южно-Сахалинск).

В дисциплине "Чир джаз двойка юноши-девушки" золото - Алиса Баженова и Софья Бойко (Воронеж), серебро - Ева Заболотная и Елизавета Потапова (Южно-Сахалинск), бронза - Маргарита Будылина и Милана Енина (Южно-Сахалинск).

В дисциплине "Чир хип-хоп двойка юноши-девушки" золото - Алина Асташенко и Арина Лапушко (Южно-Сахалинск), серебро - Маргарита Будылина и Милана Енина (Южно-Сахалинск), бронза - Милена Зырянова и Алиса Кошкина (Южно-Сахалинск).

В дисциплине "Чирлидинг Стант Партнерский мужчины-женщины" золото - Анна Ларина и Захар Суров (Новосибирск), серебро - Николай Нижегородцев и Виктория Шабашева (Владивосток), бронза - Николай Нижегородцев и Виктория Шабашева (Владивосток).

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