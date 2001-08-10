Сахалинские кикбоксеры стали призерами дальневосточного первенства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены поднялись на пьедестал почета, и привезли десять медалей с первенства Дальнего Востока по кикбоксингу, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
С 31 марта по 2 апреля в Благовещенске проходили чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».
В соревнованиях приняли участие около 400 сильнейших спортсменов из девяти дальневосточных регионов.
Соревнования прошли в двух дисциплинах в пяти возрастных категориях среди женщин и мужчин. В каждой дисциплине было разыграно 40 комплектов медалей. В результате выступлений команда Сахалинской области в составе 14 спортсменов завоевала 10 призовых мест. Так, лидерами стали Денис Ли и Карина Казанцева. Серебряные медали завоевали Александр Лепетун, Руслан Тимаев и Дарья Крикова. Обладателями бронзовых наград стали Софья Кубыро, Арсений Надькин, Евгений Ненашев, Сергей Дьяченко и Артем Ким. Спортсмены являются воспитанниками спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска.
По итогам соревнований была сформирована сборная ДФО для участия в первенстве и чемпионате России по кикбоксингу в разделе «лайт-контакт» и «поинтфайтинг», которые пройдут в мае в Кемерово, а также в Анапе в декабре текущего года.
Также в рамках соревнований при поддержке Народного фронта прошла патриотическая акция «Письма Победы». Каждый участник соревнований смог написать письмо благодарности военным СВО, которые сейчас находятся на передовой. Кроме того, за два дня соревнований были собраны средства, которые пойдут на закупку техники и экипировки по заявкам военных.
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