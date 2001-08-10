Хоккеисты сахалинского "Кристалла" завершают выступление на первенстве Юниорской хоккейной лиги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда "Кристалл" готовится ко встрече с "Сибирью". Предстоящие матчи станут заключительными для сахалинской команды в рамках второго этапа первенства Юниорской хоккейной лиги, рассказали ТИА "Острова" с спортшколе.
Накануне "Кристалл" добавил себе очки в Хабаровске, где прошли матчи с "Амуром". Так, первую игру сахалинцы завершили "сухой" победой - 0:4. Однако на следующий день соперники ответили реваншем за поражение, и от победы в матче сахалинцев отделила лишь одна шайба. В результате - 4:3 в пользу "Амура". Тем не менее, итоги серии позволили "Кристаллу" закрепиться на третьем месте турнирной таблицы.
Предстоящие матчи станут для сахалинских хоккеистов решающими. В случае, если "Кристалл" останется в тройке лидеров, команду ждет борьба на Всероссийском этапе первенства ЮХЛ.
Встречи с "Сибирью" в Новосибирске пройдут 28 и 29 марта. Матчи начнутся в 20:15 по сахалинскому времени. За ходом игр можно будет следить в прямой трансляции на канале "SPORT54" в YouTube.
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