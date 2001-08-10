Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда "Кристалл" добралась до финала первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет. Наши хоккеисты завершили регулярный этап на втором месте и теперь поборются за призовые места соревнований, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Борьба за лидерство во втором туре развернется между командами "Амур" из Хабаровска, "Читой" и сахалинским "Кристаллом". Победитель первенства ДФО отправится на всероссийский этап соревнований по хоккею среди юношей до 17 лет.

Все матчи в рамках второго этапа хоккеисты "Кристалла" проведут в Хабаровске. Командам предстоит провести друг с другом по две игры. Розыгрыш пройдет с 5 по 10 апреля.