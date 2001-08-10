Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2023
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10:46, | Новости спорта Сахалина и Курил

Команда "Кристалл" добралась до финала первенства ДФО по хоккею

Команда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда "Кристалл" добралась до финала первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет. Наши хоккеисты завершили регулярный этап на втором месте и теперь поборются за призовые места соревнований, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Борьба за лидерство во втором туре развернется между командами "Амур" из Хабаровска, "Читой" и сахалинским "Кристаллом". Победитель первенства ДФО отправится на всероссийский этап соревнований по хоккею среди юношей до 17 лет.

Все матчи в рамках второго этапа хоккеисты "Кристалла" проведут в Хабаровске. Командам предстоит провести друг с другом по две игры. Розыгрыш пройдет с 5 по 10 апреля.

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