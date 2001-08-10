Сахалинские гимнасты готовятся к областному первенству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство Сахалинской области по спортивной гимнастике объединит более 40 спортсменов от первого юношеского разряда до мастеров спорта из Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
На помосте спортшколы «Кристалл» в Южно-Сахалинске гимнасты продемонстрируют свое мастерство в упражнениях на кольцах, брусьях, в опорном прыжке, на перекладине, коне и вольных упражнениях.
Соревноваться спортсмены начнут 25 марта в 09:00. В первом потоке выступят юноши по программе спортивных разрядов, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Во втором потоке свои силы в обязательной программе проверят спортсмены, имеющие юношеские разряды. Парад открытия состоится 25 марта в 12:00.
26 марта соревнования продолжатся выступлением гимнастов по взрослым разрядам. Церемония награждения в этот день начнется в 14:30, и завершится в 15:00 торжественным парадом закрытия.
За ходом соревнований можно будет наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.
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