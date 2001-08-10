В Северо-Курильске развивается самбо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Северо-Курильск включился в проект ZА САМБО, реализуемый по всей стране партией «Единая Россия». Еще в феврале этого года в спортивно-оздоровительном комплексе «Косатка» открылась секция самбо и сейчас ребята активно осваивают новый для них вид спорта. Но есть и такие мальчишки, чьи семьи приехали жить и работать в Северо-Курильск, и кто занимается самбо с 4-х лет, они были очень счастливы открытию секции. Ребята отрабатывают броски и технику болевых приемов. Юные спортсмены активно готовятся к показательным выступлениям, которые пройдут в конце мая.

При поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» в Северо-Курильск планируется привезти татами для секции единоборств, также в планах - закупка спортивной формы для тренировок.