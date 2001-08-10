Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2023
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17:10, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Более 150 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Южно-Сахалинска по рукопашному бою

Более 150 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Южно-Сахалинска по рукопашному бою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе состоялись соревнования, посвященные памяти героя России С.В. Ромашина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всего в состязаниях приняли участие 156 спортсменов из 11 спортивных клубов. Турнир проходил в стандартных условиях среди юношей и девушек в возрастных категориях 12-13, 14-15, 16-17 лет. А также среди мужчин и женщин.

Первое место в командном зачете одержал спортивный клуб «Триумф», второе место - завоевал спортивный клуб «Алыш», на третьем месте федерация УШУ-Саньда. Все команды-победители из Южно-Сахалинска.

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