"Единая Россия": Самбо должно быть доступно каждому

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предложения по развитию самбо в регионах представили на форуме в Лужниках секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, руководство профильных министерств и главы субъектов РФ. Почти тысяча участников со всей страны обсудили лучшие региональные практики проекта, роль самбо в воспитании молодёжи, модернизацию инфраструктуры для занятий этим видом спорта.

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии, председатель общественного совета проекта «Zа самбо» Андрей Турчак, «Единая Россия» ставит задачей сделать самбо доступным каждому. «Речь не только об открытии залов в образовательных учреждениях, но и о строительстве специализированных дворцов, центров, легковозводимых спортивных объектов в сельской местности, где можно готовить специалистов и обмениваться опытом. И, конечно же, проводить спортивные состязания разного уровня, вплоть до международных», – отметил он.

Чтобы вовлечь в самбо максимальное количество детей, «Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в школьные уроки физкультуры. А в рамках программ капремонта школ, строительства новых школ и реконструкции спортивных залов в сельских школах, которые партия реализует вместе с министерством, особое внимание уделят оснащению залов для занятий самбо.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас формируется всероссийский реестр школьных спортивных клубов – их создано почти 34 тысячи. Это 85% от общего количества общеобразовательных учреждений. «К следующему году в каждой школе будет создан спортивный клуб. Количество учебных групп по самбо – 1743. В них занимаются 27 тысяч школьников. Самбо включено в программу Всероссийских спортивных соревнований, Президентских соревнований, а также Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Минпросвещения, Минспорта, «Единая Россия» и Всероссийская ассоциация самбо продолжат работу по вовлечению детей в этот вид спорта», – сказал министр.

Доступность данного вида борьбы должна сохраняться и после окончания школы, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

«Мы предлагаем включить мероприятия по созданию и оснащению оборудованием и инвентарём секций самбо в программы развития и поддержки российских вузов. Кроме того, предлагаем включить модуль «Самбо» для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в системе высшего, в том числе и военного, образования. Соответствующее обращение к министру обороны мы подготовили и по итогам форума направим», – рассказал Андрей Турчак. Он поддержал инициативу о проведении в ноябре 2024 года Международного фестиваля самбо в Уфе. С таким предложением выступил секретарь Башкортостанского реготделения «Единой России», глава региона Радий Хабиров.

«Самбо - один из видов единоборств, которые культивируются в островном регионе. Секции есть не только на Сахалине, но и на Курильских островах. Число занимающихся этим истинно российским видом спорта стремительно приближается к тысяче, - сказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов. - Наши ведущие спортсмены успешно выступают на состязаниях не только всероссийского, но и международного уровней. Илья Резников, Вячеслав Бисембаев, Даниэль Бердикулов, Эльдар Хабиев, Кирилл Уваров, Денис Козик являются примером для подражания юным самбистам. Для роста мастерства спортсменов в муниципалитетах Сахалина регулярно проводятся мастер-классы, открытые тренировки. А в прошлом году начал работу пилотный региональный проект «Самбо в школу». Занятия с детьми проходят в качестве дополнительного урока физкультуры в семи школах Поронайска, Корсакова, Южно-Сахалинска и села Пионеры Холмского района. В будущем к проекту присоединятся и другие учебные заведения.

Важное значение для нас имеет то обстоятельство, что один из основоположников самбо Василий Сергеевич Ощепков является уроженцем Сахалина. Он – культовая фигура для региона. Его память увековечена в бюстах и скульптурах в разных муниципалитетах области, в его честь проводятся турниры, краеведы рассказывают о нем юным спортсменам. Уверен, все это приведет к большим результатам и в будущем фамилии сахалинских самбистов еще не раз прозвучат на состязаниях самого высокого масштаба».

«Мы одни из первых в стране, кто включается в работу по федеральным проектам, по федеральным повесткам в целом, - отметил депутат Городской Думы г. Южно-Сахалинска, президент Сахалинской федерации самбо, заместитель председателя сахалинского регионального общественного совета проекта «Za самбо» Руслан Тен. – Запуск федерального проекта «Zа самбо», который в регионе возглавил секретарь регионального отделения Партии, губернатор Валерий Лимаренко, дал новый толчок в развитии национального спорта на островах. Сегодня намечены планы, определены основные приоритеты в развитии, есть понимание у власти, что необходимо для того, чтобы сахалинские самбисты стояли на пьедесталах различного уровня».

В течение года форумы «Zа самбо» пройдут по всей стране. А 16 ноября итоговый форум, посвящённый 85-летию данного вида спорта, «Единая Россия» проведёт в Москве.

«Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председателем общественного совета – секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.