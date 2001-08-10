"Кристалл" приглашает детей бесплатно заниматься боксом и тяжелой атлетикой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе «Кристалл» в Южно-Сахалинске проходит набор детей на отделения бокса и тяжелой атлетики, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Тренировки в группах проходят на бюджетной основе.

Занятия включают в себя эффективную силовую подготовку под руководством квалифицированных тренеров с большим опытом подготовки спортсменов.

Боксом приглашают заниматься мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 12 лет. Запись на прохождение спортивной подготовки осуществляется онлайн по ссылке до 17 марта текущего года.

Прием оригиналов документов осуществляется в отделе спортивной подготовки СШ «Кристалл» с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: ул. Горького, 29, 2 этаж.

Для зачисления в группы будущим боксерам предстоит сдать контрольные нормативы по общей физической подготовке. Сдача контрольных нормативов пройдет 22 марта в 10:00 и 16:00 в зале бокса по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29/1, 3 этаж.

На тяжелой атлетике ждут детей в возрасте от 9 лет. Заявки также принимаются онлайн по ссылке до 10 марта. Оригиналы документов можно сдать в отдел спортивной подготовки СШ «Кристалл» с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: ул. Горького, 29, 2 этаж.

Чтобы приступить к занятиям штангой, поступающим необходимо продемонстрировать уровень своей физической подготовки. Сдача нормативов пройдет 13 марта в 10:30 и 15:00 в зале тяжелой атлетики СШ «Кристалл» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, цокольный этаж.

Подробная информация о наборе детей представлена на сайте спортшколы «Кристалл».

Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.