В Амурской области определили лучших мотогонщиков на льду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В прошедшие выходные на Чигиринском водохранилище в Амурской области мотоклуб «BLAGBIKE MC» провел ежегодный турнир среди гонщиков на льду «Синий крокодил». Соревнования по унимото и другим мото-дисциплинам прошли в честь Дня защитника Отечества, сообщает ИА "Порт Амур", с ссылкой на телеграм-канал «РСК Благовещенск».
В парном зачете на трицикле братья Василий и Андрей Бугровы стали лучшими. Они быстрее всех сделали круг по замерзшему водоему. Вторыми стали участники из Тамбовки Дмитрий и Константин Бондаревы.
В личном зачете по унимото «золото» взял Василий Бугров, а «серебро» досталось его брату Андрею Бугрову.
«Побеждать приятно! Подготовки как таковой к соревнованиям не было, мотоспорт для нас хобби. Правила соревнований тоже не сложные: нужно по ледовой трассе длиною 30 метров проехать на унимото быстро, не касаясь льда передними полозьями», - рассказывает водитель ООО «АКС» Андрей Бугров.
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