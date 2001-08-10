Сахалинские кикбоксеры завоевали путевки на первенство России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшее воскресенье в Якутске завершились крупные соревнования по кикбоксингу, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
В чемпионате и первенстве ДФО по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт» и «К-1» приняли участие около трехсот спортсменов из восьми дальневосточных регионов.
Сборную Сахалинской области представили 17 спортсменов. По итогам соревнований сахалинские участники поднялись на пьедестал почета, завоевав 14 медалей. Кроме того, по итогам выступлений наши кикбоксеры получили путевку на чемпионат и первенство России по кикбоксингу в 2023 году.
Так, в разделе «фулл-контакт» золотыми призерами стали Тимофей Микшенко, Михаил Кулаков, София Бессонова, Максим Ча и Аргымай Бабинасов. Серебряные медали завоевали Дмитрий Папин, Андрей Костюк и Мехрубон Екубов. Еще один сахалинец Вадим Новоглядов занял третье призовое место в этой категории.
В разделе «К1» лидерами стали Кирилл Зайковский, Николай Обухов, Даниил Осташкин и Гордей Тарабыкин. Серебряная медаль у Олега Тульба.
Следует особо выделить выступление на турнире в Якутске воспитанника спортшколы «Кристалл» Тимофея Микшенко, который удостоился не только победы и права представлять регион на первенстве страны, но также награды в виде настоящего якутского бриллианта и приза за лучшую технику. Еще одним обладателем драгоценного камня стал Даниил Осташкин, который победно выступил в разделе «К1».
Теперь сахалинским кикбоксерам предстоит подготовка к первенству России, проведение которого запланировано в ноябре в Пермском крае.
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