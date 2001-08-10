Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2023
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09:43, | Новости спорта Сахалина и Курил

Матчи Юниорской хоккейной лиги пройдут в Южно-Сахалинске

Матчи Юниорской хоккейной лиги пройдут в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский "Кристалл" продолжает борьбу за призовые места во втором этапе первенства Юниорской хоккейной лиги, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

В предстоящий понедельник в гости к сахалинцам приедет владивостокский «Адмирал». Команды уже провели серию игр в рамках второго тура. Тогда наши хоккеисты не смогли переломить ход матчей. Встречи завершились с преимуществом «Адмирала»  – 7:6 и 6:4.

На момент встречи с приморскими соперниками островная команда занимает четвертое место в турнирной таблице. Наши оппоненты находятся на второй строчке.

Домашние матчи с «Адмиралом» пройдут на арене спортивной школы «Кристалл» в Южно-Сахалинске 27 и 28 февраля. Начало игр в 11:00.

Болельщиков приглашают поддержать островных хоккеистов. Вход для зрителей свободный. За ходом матчей можно будет также наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.

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