Матчи Юниорской хоккейной лиги пройдут в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский "Кристалл" продолжает борьбу за призовые места во втором этапе первенства Юниорской хоккейной лиги, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
В предстоящий понедельник в гости к сахалинцам приедет владивостокский «Адмирал». Команды уже провели серию игр в рамках второго тура. Тогда наши хоккеисты не смогли переломить ход матчей. Встречи завершились с преимуществом «Адмирала» – 7:6 и 6:4.
На момент встречи с приморскими соперниками островная команда занимает четвертое место в турнирной таблице. Наши оппоненты находятся на второй строчке.
Домашние матчи с «Адмиралом» пройдут на арене спортивной школы «Кристалл» в Южно-Сахалинске 27 и 28 февраля. Начало игр в 11:00.
Болельщиков приглашают поддержать островных хоккеистов. Вход для зрителей свободный. За ходом матчей можно будет также наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.
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