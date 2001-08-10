Турнир по хоккею с мячом, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Поронайске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Турнир по хоккею с мячом, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Поронайске. В соревнованиях приняли участие три мужские команды по хоккею с мячом. Две поронайские команды - "Атлант", "Ветеран" и команда "Олимп" из птг. Смирных. Турнир проходил на ледовой площадке в микрорайоне "Зверосовхоз".
По итогам игр победу в соревнованиях одержала команда "Ветеран", второе место у "Атланта", третьими стали смирныховские спортсмены.
Лучшим вратарем был назван Кирилл Сивцов ("Ветеран"), лучшим полузащитником - Виталий Истомин ("Ветеран"). Звание лучшего бомбардира завоевал Илья Хуснулин ("Атлант"), забивший 9 мячей за турнир, лучшим нападающим стал Игорь Мазуренко.
Участники получили медали и кубки. Отдельной памятной статуэткой от партии "Единая Россия" за вклад в развитие и популяризацию хоккея с мячом был награжден тренер спортивной школы, капитан команды "Ветеран" Поронайска Валерий Файзульянов.
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