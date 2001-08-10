18 февраля в Южно-Сахалинске во время автопробега будет ограничено движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 18 февраля, в связи с проведением автопробега будет ограничено движение транспорта на участке ул. Ленина - от ТРК «Сити Молл» до въезда в жилой комплекс «Роза Таун». Ограничения продлятся с 7.30 до 10.30.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Движение ряда автобусных маршрутов будет скорректировано. В это время городские автобусы № 6, 8, 14 и 18 будут объезжать участок через ул. Фархутдинова и пр. Мира.

Сбор автолюбителей начнётся в 08.00 утра на автопарковке у ТРК «Сити-Молл». Заезд на парковку будет организован со стороны ул. Ленина. Далее, в 10.00, маршрут движения колоны пройдёт по корсаковской трассе на аэродром «Пушистый», где, как и прошлом году, соберутся все участники автопробега.

На аэродроме «Пушистый» участников автопробега будет ждать интерактивные зоны в которых каждый желающий сможет написать письмо для бойца, передать видеопривет, осуществить перечисление средств для приобретения самого необходимого для бойцов, и, конечно, горячий чай и каша от наших военнослужащих, плов от Ассамблеи народов Сахалинской области, кофе и выпечка от предпринимателей – партнеров мероприятия. Со сцены участников поприветствуют организаторы проекта, а также сахалинские артисты, которые скрасят морозный день своими теплыми выступлениями.

Если вы планируете снимать с квадракоптера, то его обязательно нужно зарегистрировать. Данные прислать нужно не позднее 17 февраля до 12.00. На аэродроме Пушистый нужно будет позвонить мне, чтобы получить бэйдж для свободного перемещения для съемки. Также с 8.00 до 10.00 я буду находиться на парковке ТРК "Сити-Молл".