На Сахалине прошел открытый кубок Гидростроя по теннису
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В прошедшие выходные закончился турнир по теннису, который проходил с 08 по 12 февраля 2023 года на кортах спортивного комплекса «Гидрострой».
Турнир проходил в новом формате (одиночный и парный разряд), при котором даже в случае неудачи, у спортсменов была возможность побороться за призовые места.
В турнире приняло участие 45 спортсменов из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга.
Впервые на турнире сошлись сразу пять мастеров спорта и одиннадцать кандидатов в мастера. Еще одной особенностью турнира было то, что в парном разряде профессионалы играли в паре с любителями.
Огромный соревновательный опыт получили не только взрослые, но и молодые талантливые теннисисты Владислав Новиков, Дмитрий Савиных, Максимилиан Бэ, Тамразян Адам, Василиса Кочкадаева.
На протяжении пяти дней спортивный комплекс стал центром притяжения любителей тенниса. Спортсмены радовали зрителей яркой, динамичной и эмоциональной игрой в борьбе за пьедестал.
Третье место в одиночном разряде занял Ярослав Простаков (двукратный чемпион России) из Москвы. На втором месте Иван Калинин из Санкт-Петербурга, уступивший в финале из-за травмы, Сергею Лысову из Рязани.
В парном разряде, Сергей Кротюк (трехкратный обладатель кубка России) из Москвы и Александр Петренко из Южно-Сахалинска заняли третье место. В напряженной финальной борьбе пара Иван Калинин (Санкт-Петербург) и Семен Якушев (Южно-Сахалинск) побеждают сахалинских спортсменов Александра Коцюк и Владислава Новикова с итоговым счетом - 6:2, 6:4.
Приезжие участники отмечают высокий уровень организации турнира и надеются посетить Сахалин снова.
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