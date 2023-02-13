Почти 200 юных горнолыжников приняли участие в первенстве Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице прошли соревнования по горнолыжному спорту среди детей от 8 до 11 лет. Ребята продемонстрировали свои умения в дисциплине «слалом-гигант» на трассе средней сложности на горе Парковой.
Параметры трассы соответствуют всем правилам соревнований для этой возрастной категории. Юные спортсмены показали отличные навыки и технику скольжения на лыжах.
- Уже в третий раз я выступаю на этих соревнованиях. В первый раз я заняла пятое место, сегодня улучшила свой результат - победила. Я очень рада, люблю добиваться поставленных целей, - поделилась юная спортсменка Сабрина Ниматова.
Так, по результатам соревнований среди участников в возрастной категории U10 у девочек первое место заняла Сабрина Ниматова, второе место — Анастасия Алеева, третье место у Свентаны Гуреевой.
Среди мальчиков победу одержал Михаил Редкозубов, второе место у Андрея Дудко, третьим к финишу пришел Егор Беляков.
Первые места в возрастной группе U12 заняли Маргарита Чалова и Владислав Цурупа. Серебро завоевали Маргарита Янченко и Станислав Василив. Замкнули тройку лидеров Василиса Губкина и Тигран Оганезов.
Победителям и призерам вручили грамоты и медали департамента по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска
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