"Вертикаль" и "Изумруд" из Южно-Сахалинска стали победителями юношеского первенства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялось первенство области по волейболу среди мальчиков и девочек 2009-2010 г.р. Участники оспаривали не только награды, но и места в сборной команде области для участия в дальневосточных состязаниях.
- Для многих волейболистов это были первые соревнования областного уровня. Поэтому было вполне понятно волнение новичков. Тем не менее они смогли показать многое из того, чему их уже успели научить тренеры. В играх можно было увидеть и сильные подачи, и четко разыгранные комбинации, и хороший прием, - рассказали организаторы.
В турнире девушек играли шесть команд.
«СШ по волейболу» (Южно-Сахалинск) была представлена четырьмя: «Изумруд» (тренеры Марина Захарова и Олег Крюков), «СШ-2» (тренер Екатерина Бронникова), «СШ-3» и «СШ-4» (тренер Станислав Филимонов).
С ними конкурировали игроки «Спортивной школы» из Шахтерска и корсаковского «Флагмана».
Гости из районов оказались вполне конкурентоспособными. А матч между ними и вовсе стал украшением турнира. В нем, к слову, решилась судьба бронзовых наград.
Волейболистки устроили самые настоящие «качели», когда чаша весов колебалась то в одну, то в другую сторону.
В итоге она склонилась в пользу команды из Шахтерска, одержавшей победу на тай-брейке. Эта победа принесла ей третье место.
А лучше всех на турнире проявил себя «Изумруд». Он выиграл все матчи, не отдав соперникам ни одной партии.
Обладательницы золотых наград: Дарья Ивлева, Таисия Гордеева, Дарья Золотухина, Яна Максутова, Мария Ермакова, Таисия Дробышева, Полина Рощина, Алиса Коверга, Диана Филипенко, Виктория Ярославцева, Анастасия Скачкова, тренеры Марина Захарова и Олег Крюков.
Серебряные медали завоевали волейболистки команды «СШ-3». Они выиграли четыре матча в трех партиях, но уступили в «Изумруду».
ТОП-3:
1. «Изумруд» (Южно-Сахалинск).
2. «СШ-3» (Южно-Сахалинск).
3. «Спортивная школа» (Шахтерск).
В юношеское первенство заявились пять команд. Три из них выставило ГБУ «СШ по волейболу»: «Вертикаль» (тренер Марина Захарова), «Динамо» (тренер Андрей Барановский), «СШ-1» (тренер Алексей Волков). О месте на пьедестале почета также мечтали волейболисты «СШ» (Углегорск) и «Флагмана» (Корсаков).
Без потерь прошла дистанцию турнира команда «Вертикаль». Она одержала четыре победы при разнице выигранных и проигранных партий 12-0.
Победителями первенства области стали Максим Дьяченко, Кирилл Винник, Максим Курилов, Лев Хлопцев, Егор Костыренко, Лука Туник, Станислав Корчигин, Дмитрий Ким, Артемий Луценко, Тимур Руденко и их тренер Марина Захарова.
На втором месте – «СШ» из Углегорска (тренер Светлана Попова). Серебряную строчку турнирной таблицы ей принесли три победы.
Тройку лидеров замкнула команда «Динамо» под руководством тренера Андрея Барановского.
- Лучшими игроками первенства области были признаны Кирилл Винник, Глеб Петрушкин, Андрей Ямлиханов, Ипек Расулзаде, Дарья Ивлева и Светлана Русакова, - констатировали организаторы.
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