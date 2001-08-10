Сахалинские фигуристы заняли первое командное место на Спартакиаде в Красноярске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй этап IV зимней Спартакиады молодежи России среди юниоров завершился в Красноярске. В числе зимних видов спорта было представлено также фигурное катание. В рамках этих соревнований на льду "Красноярск Арены" выступили более полусотни спортсменов из городов Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской, Сахалинской областей, а также Хабаровского, Забайкальского, Красноярского краев и республики Саха (Якутия), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской спортшколе "Кристалл".

Островной регион на соревнованиях представили трое воспитанников спортивной школы "Кристалл" из Южно-Сахалинска. Нашим спортсменам предстояло успешно выступить в короткой и произвольной программах по первому спортивному разряду. Так, самый лучший результат из команды сахалинцев показала Ульяна Петрищева, которая заняла седьмую строчку среди девятнадцати участниц. Ее коллега по льду Виктория Токарева стала девятой в этой же группе.

Эти результаты обеспечили нашим спортсменам первое общекомандное место среди участников из Дальневосточного федерального округа. Подобный итог - это самый высокий результат для сахалинских фигуристов на состязаниях межрегионального уровня.

Планируется, что финальный этап соревнований состоится в Сочи с 16 по 20 марта.