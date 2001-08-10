Сахалинские спортсменки завоевали две серебряные медали первенства ДФО по борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Якутске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. В Центре спортивной подготовки "Триумф" состязались около 200 борцов из Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Республик Бурятия и Саха (Якутия), рассказали ТИА "Острова" в региональном Минспорте.

Островной регион представляли воспитанники спортивной школы Корсакова и СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска.

- Наши юниоры, к сожалению, в финальную часть не пробились и остались без наград. Слишком уж высока была конкуренция, где доминировали борцы из Якутии и Бурятии. А вот девушки порадовали своими результатами, - говорит старший тренер сборной команды Сахалинской области, судья Всероссийской категории Александр Ваулин.

В весовой категории до 55 кг второе место заняла кандидат в мастера спорта из Южно-Сахалинска Виктория Зац (тренер Насим Ганиев). Также серебряную медаль завоевала КМС Арина Яковлева из Корсакова (тренер Хамзат Хамидов), выступавшая в весе до 62 кг.

- Обе наши спортсменки прошли отбор на финал первенства России среди юниорок, которой пройдет в апреле в Казани, - подвел итог турнира Александр Ваулин.