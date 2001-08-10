На льду Бердска встретились два хоккейных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островная команда хоккеистов "Кристалл" вчера успешно завершила гостевую серию матчей с "Кристаллом" из Бердска. Спортсмены продолжают борьбу за призовые места на первенстве Юниорской хоккейной лиги среди участников до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в островной спортшколе.

В феврале наши хоккеисты начали затяжную выездную серию. Так, первыми соперниками для сахалинцев стали игроки "Кристалла" из Бердска. В текущем сезоне хоккеисты еще не встречались со своими "тёзками". Дебютная встреча завершилась яркой победой нашего "Кристалла" со счетом 5:1.

На следующий день наши оппоненты попробовали взять реванш, но атака сахалинцев была активнее. Наш "Кристалл" использовал каждую возможность, чтобы шайба достигла своей цели, о чем говорили многочисленные серии бросков. Соперники же совершили только несколько опасных моментов. Счет матча за две минуты до конца первого периода открыл Богдан Падерин. Во втором периоде хозяева сравняли цифры на табло, благодаря голу Александра Семенова. Но эта шайба стала единственной в воротах сахалинского "Кристалла". Авторами еще двух голов стали сахалинцы Егор Меркесов и Егор Листвин. В результате воспитанники Александра Скворцова стали лидерами в серии, одержав победу со счетом 3:1.

Впереди сахалинский "Кристалл" ждут матчи с "Металлургом", которые пройдут в Новокузнецке 8 и 9 февраля.