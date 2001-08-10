Юные сахалинские хоккеисты стали лидерами на первенстве Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская команда "Кристалл" в составе игроков 2011 года рождения заняла первое место по результатам второго этапа первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди мальчиков до 12 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Воспитанники Никиты Михалева из одноименной спортивной школы Южно-Сахалинска в ходе турнира победно провели четыре матча с соперниками из Благовещенска, Якутска, Читы и Магадана. Так, в первой встрече "Кристалл" разгромил "Форвард" из Благовещенска со счетом 9:4. Затем наши спортсмены продолжили победный марафон, забивая голы "Якутии" (6:4), "Чите" (4:3) и "Колымским рысям" (22:1).

- Теперь наших спортсменов ждет финальный тур, где предстоит борьба за призовые места первенства, - рассказывают в спортивной школе.

Главной наградой для победителей турнира станет участие на всероссийских соревнованиях "Кубок Владислава Третьяка" в указанной возрастной группе.

Лидерство в турнирной таблице дальневосточного первенства является пока лучшим результатом "Кристалла 2011" за все время их выступлений.