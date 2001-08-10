Сахалинские гимнасты стали призерами на крупном турнире в Благовещенске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике, который проходил в Благовещенске с 24 по 28 января, объединил спортсменов из городов Амурской, Омской, Иркутской, Сахалинской, Кемеровской, Еврейской автономной областей, а также Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев. Кроме того, в соревнованиях приняли участие спортсмены из республики Монголия, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
Участники выступали по программам от первого разряда до мастера спорта в категории "мужчины, юниоры, юноши". Результаты определили в личном и командном зачетах.
Сахалинскую область на турнире представили восемь воспитанников Ольги Сперанской и Евгения Канека из спортшколы "Кристалл", это Давид и Константин Че, Ян Брынцев, Михаил Дворников, Роберт Ретенгер, Максим Тихомиров, Иван Яценко и Степан Труфанов. В составе судейской бригады соревнования оценивал Евгений Канека.
Чтобы занять призовые места спортсменам предстояло чисто выполнить основные упражнения в многоборье: это опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на коне, кольцах, брусьях и перекладине.
- Наши спортсмены стали призерами не только в личном, но и командном зачете. Из результатов можно выделить выступления Кости Че, который завоевал четыре золотые медали. Также золото в своих разрядах взяли Иван Яценко и Степан Труфанов, - рассказывает об итогах выступления наставник спортсменов Ольга Сперанская.
В результате выступления команда гимнастов из Южно-Сахалинска заняла третье призовое место.
В ближайших планах у гимнастов "Кристалла" участие на первенстве ДФО, проведение которого запланировано 20 и 24 февраля в Хабаровске. Предстоящие соревнования станут отборочными на первенство России по спортивной гимнастике.
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