В Южно-Сахалинске стартовал отборочный этап детских соревнований "Хоккей в валенках"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытие турнира состоялось в городском парке. За выход в суперфинал, в котором примут участие юные спортсмены из нескольких районов области, боролись девять команд из детских садов Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сахалинская детская семейная лига «Хоккей в валенках» - одно из направлений проекта «Спорт против подворотни». Семейные состязания по хоккею проходят в городском округе в 11-й раз. В этом году в них приняли участие команды из дошкольных учреждений «Белоснежка», «Солнышко», «Полянка», «Ягодка», «Сказка», «Журавленок», «Черемушки», «Жемчужина» и «Дюймовочка». Жеребьевка, с помощью которой определялись соперники группового этапа соревнований, прошла в зоне специальной военной операции.
- Для меня это один из важных этапов соревнований, так как жеребьевка проводилась нашими ребятами, военнослужащими, со всех регионов России на передовой под Донецком, - рассказал сенатор Совета Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин. - Цель нашего проекта - сохранение традиционных ценностей. Ребенок видит, что папа, мама своим примером прививают любовь к спорту, физкультуре и самое главное - к Родине.
Детский турнир по хоккею состоялся на стадионе «Космос». Специально для соревнований в парке подготовили три мини-площадки.
- Это очень хорошее мероприятие. Прекрасный праздник. Очень нравится и детям и родителям - укрепляет семью. Ждем баталий, пусть победит сильнейший! - отметил директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев.
В следующие выходные в парке пройдет четвертьфинал проекта.
В Южно-Сахалинске жители города и молодежь уделяют большое внимание ледовым видам спорта: хоккею с шайбой, фигурному катанию. Администрация города поддерживает подобный интерес горожан. В областном центре на постоянной основе действуют 15 муниципальных ледовых площадок, в том числе в планировочных районах и селах городского округа.
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