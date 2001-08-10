"Сахалинские Акулы" сыграют на выезде с "Академией Михайлова"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 и 28 января "Сахалинские Акулы" завершат январскую выездную серию играми против одного из самых сложных для себя противников - команды "Академия Михайлова", рассказали ТИА "Острова" в островном хоккейном клубе.

"Академия Михайлова" - команда с самыми большими амбициями в "Серебряном" дивизионе Западной конференции МХЛ. Год назад тульская команда осталась на 10 месте, с большим отрывом от преследователей, но в шаге от попадания в престижный "Золотой" дивизион.

Новый сезон "Академия Михайлова" проводит уверенно и держится в тройке сильнейших команд дивизиона - попадание в неё позволяет продолжить сезон в плей-ин Чемпионата МХЛ. Сейчас в активе "Академии Михайлова" 53 набранных очка после 41 игры. У тульской команды серия побед длиной в шесть матчей - 4:1 над МХК "Атлант", 4:3 и 2:1 ОТ над "Капитаном", 8:1 над "Алмазом", 8:1 и 7:0 над "Тайфуном".

"Сахалинские Акулы" оказались крепким середняком - они держатся на шестой строчке в турнирной таблице и остаются в борьбе за плей-ин. Новогодняя серия неудач в играх с прямыми конкурентами отодвинула их от заветной топ-3, однако повторение рекорда по победам подряд в 6 матчей (4:2 и 3:2 над "СКА-Варягами", 3:1 и 6:5 над "СКА-Карелией", 4:2 и 6:5 над "АКМ-Юниором") позволило сахалинской команде сократить отставание.

Сейчас у островитян 46 очков после 43 матчей - отставание от зоны плей-ин за 11 матчей до конца регулярного чемпионата составляет 7 очков. Проигрывать "Акулам" больше нельзя.

Список лучших снайперов OLIMPBET Чемпионата МХЛ по-прежнему с отрывом возглавляет форвард "Сахалинских Акул" Александр Морозов. В его активе 29 шайб в 42 матчах. Преследует Морозов и лучшего бомбардира сезона - сейчас у него 50 очков (29+21) и вторая строчка вслед за Даниилом Сотишвили (54 очка в 43 играх).

В числе лучших бомбардиров-защитников OLIMPBET Чемпионата МХЛ плотно закрепился Павел Колотыгин - у него 28 (3+25) очков в 43 играх и 5 место в рейтинге. В топ-10 лучших бомбардиров всего Чемпионата можно найти всю первую тройку "Акул" - Антон Данилов на 9 месте (43 очка в 43 играх), а Тимофей Барсуков на 5 месте (45 очков в 42 играх).

Значимыми предстоящие игры будут и для тренерского штаба "Сахалинских Акул". Игорь Гаврилов впервые вернётся в Тулу в рамках официальных матчей Чемпионата МХЛ. Работал с "Академией Михайлова" и его помощник Дмитрий Максимов. Играли в Туле и хоккеисты "Акул" - Антон Данилов и Руслан Тютюнников

"Сахалинские Акулы" и "Академия Михайлова" встречались между собой 10 раз. Счёт побед 3:7 - ведёт коллектив из Тулы. По разу команды выигрывали в дополнительное время ("Акулы" в овертайме, а "АКМ" по буллитам), остальные матчи заканчивались победами в основное время.

В сезоне 2021/2022 "Академия Михайлова" одержала четыре крупные победы над "Акулами" - 5:1 и 9:5 в Южно-Сахалинске и 5:1 и 8:3 в Туле. В сезоне 2022/2023 в Южно-Сахалинске "Академия Михайлова" выиграла оба матча с "сухим" счётом - 7:0 и 5:0. Это самый неудобный соперник для сахалинской команды вот уже два сезона.

Игры в Туле пройдут 27 и 28 января. Первая игра начнется в 19:00 по местному времени (3:00 по Сахалину), вторая - в 17:00 по местному времени (1:00 по Сахалину). В прямом эфире их покажет официальный YouTube-канал МХЛ.