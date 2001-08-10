Международный лыжный марафон с призовым фондом два млн рублей пройдет на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают принять участие в Международном лыжном марафоне памяти И.П. Фархутдинова, который состоится 11 марта. Более 200 спортсменов уже подали заявки на участие. Призовой фонд составит 2 миллиона рублей. Сильнейшие атлеты из разных регионов России будут бороться на дистанциях 30 и 50 километров.

Старт марафонских дистанций запланирован в селе Лесное. Финиш состоится в городском парке имени Гагарина. Организаторами события выступает правительство Сахалинской области, министерство спорта Сахалинской области, центр спортивной подготовки Сахалинской области, школа зимних видов спорта.

Заявки принимают от участников 18 лет и старше. Также свои силы смогут попробовать юные спортсмены от 3 до 6 лет на дистанции 500 м. Лыжники от 7 до 10 лет пробегут 1 км. На дистанцию 5 км заявки примут от спортсменов 11 лет и старше. Спортсмены в обязательном порядке должны предоставить медицинскую справку и страховой полис.

По словам организаторов, на сегодняшний день заявки подали уже более 200 участников из Москвы, Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Казани, Челябинска, Подольска, Мурманска, Петропавловска-Камчатского, Омска, Перми, Иваново, Тюмени и других городов России.

Желающие принять участие в значимом спортивном событии могут зарегистрироваться на сайте.

Напомним, первый сахалинский лыжный марафон состоялся в Южно-Сахалинске 8 марта 1987 года. Тогда в нем приняло участие 800 человек.