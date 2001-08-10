Сахалинские борцы завоевали семь медалей дальневосточного первенства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Хабаровске состоялось первенство ДФО по греко-римской борьбе. Победителей и призеров выявили в двух возрастных группах (юноши до 18 лет, юниоры до 21 года), рассказали ТИА "Острова" в региональном минстпорте.
В краевой центр прибыло около 200 борцов из Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутии), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Среди них был один мастер спорта и около 50 КМС.
На церемонии открытия участников приветствовал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
- Рады вас приветствовать в Хабаровске! Желаю вам достичь успеха и завоевывать медали высшего достоинства. Уверен, что вы покажете зрелищные схватки. Борьба будет честной, бескомпромиссной, и победит сильнейший! - сказал он.
Островные борцы наглядно продемонстрировали, что являются одними из главных фаворитов любых дальневосточных состязаний.
Пятнадцати сахалинцам удалось пробиться в ТОП-5, а семеро из них поднялись на пьедестал почета (две медали в активе борцов из Анивы, пять – Южно-Сахалинска).
Победителем юношеского первенства ДФО до 18 лет стал Роберт Козинов. Он одолел всех своих конкурентов в весовой категории до 120 кг.
Бронзовые призеры турнира - Илья Богатырев (до 60 кг) и Руслан Курамагомедов (до 65 кг).
В первенстве ДФО среди юниоров до 21 года награды за третье место завоевали Егор Денисов (до 55 кг), Артем Ахмадеев (до 60 кг), Яков Ян (до 72 кг), Владислав Шапарев (до 87 кг).
В пятерку сильнейших в юношеском первенстве попали Даниил Минеев (до 48 кг), Владислав Гаврилов (до 55 кг), Александр Синица (до 71 кг), Артем Кашкаров (до 80 кг), Даниил Семенов (до 110 кг); в юниорском - Радик Ахатов (до 55 кг), Риджат Казымов (до 63 кг), Матфей Чифуров (до 130 кг).
Успех своих подопечных, завоевавших медали первенства ДФО, разделяют их тренеры Олег Накагава, Хон У Сик, Андрей Синдяков, Александр Огарков, Эдуард Зарюта.
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