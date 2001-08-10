Мастер-класс для самых юных сахалинских хоккеистов провели на льду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда "Кристалл" в составе игроков 2007 года рождения, которая сейчас борется за лидерство на дальневосточном первенстве, выступила наставником в тренировке начинающих хоккеистов 2017 года рождения. Подрастающие ледовые бойцы также являются воспитанниками спортшколы, и занимаются хоккеем чуть менее года, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле".

Мастер-класс прошел в позитивном ключе, на льду царила веселая и легкая атмосфера. Тем не менее, занятие получилось насыщенным, дети в активном ритме осваивали технику катания и владения клюшкой. А в завершение мастер-класса, разделившись на две команды, отрабатывали мастерство забивания голов.

В спортивной школе отмечают важность совместных занятий, ведь каждая подобная тренировка является стимулом как для старших хоккеистов, так и для их младших последователей.

- Одни хоккеисты чувствуют свою значимость и ответственность, передавая опыт, а маленькие спортсмены стремятся стать такими же быстрыми и ловкими как их старшие наставники. Каждое такое занятие запоминается им надолго, - отмечают в "Кристалле".

В конце прошлого года хоккеисты 2006 года рождения провели мастер-класс для другой группы спортсменов - 2016 года рождения. Подобные совместные тренировки между начинающими и более опытными хоккеистами в спортивной школе "Кристалл" планируют проводить регулярно. Это поможет улучшить мастерство, и поспособствует командному духу спортсменов.