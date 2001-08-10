"Кристалл" и "Адмирал" заработали по одной победе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Матчи дальневосточного первенства по хоккею среди юношей до 17 лет состоялись в минувшие выходные на льду "Кристалла" в Южно-Сахалинске. За лидерство в серии боролись "Адмирал" из Владивостока и сахалинский «Кристалл», рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Для команд эти матчи стали дебютными – хоккеисты еще не встречались в текущем сезоне. К моменту встречи хозяева льда занимали вторую строчку таблицы, в то время как гости находились на четвертой позиции. Забегая вперед, следует сказать, что по итогам этой серии изменилось только положение «Адмирала» – команда поднялась на третью строчку. Тем не менее, каждой из сторон удалось заработать заветные очки.

В первой игре «Кристалл» открыл счет, но гости подошли к атаке более решительно и пробили оборону сахалинцев в первом периоде дважды. Затем «Адмирал» лишь увеличивал разрыв в счете, хотя хозяева площадки пытались его сократить. В итоге «Кристаллу» удалось забить лишь три гола в ворота приморских хоккеистов. Авторами шайб с нашей стороны стали нападающие Антон Плехов, а также Егор Меркесов, который отличился дублем. «Адмирал» же, почувствовав близость победы, не упустил своего, и забросил пять шайб голкиперу сахалинцев. Голами отличились нападающие Семен Чевелюк, Михаил Чалин, Рафик Воросян, Александр Лифаненков и Павел Юмшанов. Результатом стал счет 5:3 с преимуществом «Адмирала».

На следующий день «Кристалл» сделал все возможное, чтобы взять реванш у приморских гостей. Никита Абрамов в начале первого отрезка матча открыл счет. Спустя пару минут Антон Плехов оформил еще один гол в ворота «Адмирала». Ответный гол приморцев забил нападающий Михаил Костенко. И красивым завершением первого периода стала шайба Богдана Падерина. Хозяева льда обеспечили себе преимущество в счете, хотя «Адмирал» не расслаблялся, и во втором периоде пытался догнать сахалинцев. Но воспитанники Константина Пятакова решительно взяли игру в свои руки, и бомбардировали голкипера гостей. В третьем периоде Егор Листвин заработал пятый гол для «Кристалла». Нападающий «Адмирала» Павел Юмшанов ответил забитой шайбой голкиперу сахалинцев. И самая горячая борьба развернулась буквально за пару минут до конца матча. «Адмирал», отчаянно защищая ворота, не смог удержать оборону, и финальный гол Богдана Падерина за пять секунд до завершения игры поставил точку в этом противостоянии. Матч завершился победой сахалинской команды – 6:3.

Теперь сахалинцам предстоит нанести ответный визит «Адмиралу». Следующие матчи «Кристалл» проведет во Владивостоке 21 и 22 января.