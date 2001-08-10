Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская команда "Кристалл" продолжает выступление на первенстве Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет. Январь наши хоккеисты начнут с домашних встреч с "Адмиралом" из Владивостока, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристапл".

Команды еще не успели встретиться в текущем сезоне. За плечами воспитанников Константина Пятакова из Южно-Сахалинска 14 победно проведенных игр и текущее второе место турнирной таблицы, соперники из Приморья – на четвертом. После матчей на льду «Кристалла» сахалинские хоккеисты нанесут ответный визит «Адмиралу» и проведут серию во Владивостоке.

Домашние матчи с «Адмиралом» пройдут на арене спортивной школы «Кристалл» в Южно-Сахалинске 14 и 15 января. Начало игр в 14:00.

Болельщиков приглашают поддержать островных хоккеистов. Вход для зрителей свободный. За ходом матчей можно будет также наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.