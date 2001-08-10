Юные борцы из Южно-Сахалинска отправятся на дальневосточные соревнования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице состоялось первенство Сахалинской области по вольной борьбе среди юношей 2008-2010 и 2003-2005 годов рождения. В нем приняли участие 38 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

23 спортсмена заняли пьедестал почета и собрали 13 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Так, в упорных схватках первое место завоевали воспитанники школы Ярослав Дзех (в весе до 62 кг), Иван Мельников (до 100 кг), Борис Сафонов (до 61 кг), Алексей Пронин (до 65 кг), Глеб Сафонов (до 70 кг), Глеб Мустафаев (до 79 кг), Владимир Смирнов (до 92 кг), Даниил Соломатин (до 41 кг), Леонид Корчагин (дл 52 кг), Даурен Таштемиров (до 57 кг - юниоры), Тимур Кузнецов (до 57 кг), Егор Суслов (до 75 кг), Нуржигит Яхияев (до 85 кг).

Второе место заняли Роман Макаренко (в весе до 44 кг), Марат Голоев (в весе до 52 кг), Маргарита Егорова (до 58 кг).

Третье место - у Магомедрасула Расулова (в весе до 38 кг), Сиевуша Узокова (до 41 кг), Владимира Шеварева (до 48 кг), Станислава Стрелкова (до 57 кг), Даниила Сапрыкина (до 62 кг), Мирсаида Худоиева (до 65 кг), Шухруллохона Луфтуллоева (до 85 кг).

Подготовку спортсменов по вольной борьбе вели тренеры СШОР Насим Ганиев, Александр Ваулин и Александр Шеварёв.

- Наши спортсмены активно готовились к соревнованиям, более того, расскажу интересную историю. Наш спортсмен Даурен Таштемиров боролся со спортсменом из Шахтерска Даниилом Федоровым, победителем соревнований Дальневосточного уровня, Всероссийских соревнований, который в прошлом выиграл у родного брата Даурена. А в этом году мы с Дауреном целенаправленно готовились взять реванш, но уже в новом амплуа. Придерживаясь тактики и плана на схватку, Даурен молниеносно совершил атаку и далее забрал баллы в контратаках. В конечном итоге спортсмен нашей школы выиграл со счетом 6:4. После чего, брат Даурена, который сейчас служит в армии, был приятно удивлен и горд, - поделился тренер спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска Насим Ганиев.

Подобные истории служат хорошей мотивацией улучшать свои показатели, выкладываясь в тренировочном процессе. В целом спортсмены школы продемонстрировали волю к победе и хорошую технико-тактическую подготовку.

Отметим, что школа по греко-римской борьбе является муниципальной, финансирование происходит за счет средств городского бюджета, что позволяет спортсменам осуществлять выезды на соревнования различного уровня и добиваться высоких результатов. Привлечение юных горожан к занятиям физической культурой и спортом, формирование среди них здорового образа жизни - одни из приоритетов администрации Южно-Сахалинска.