Более 5000 сахалинцев и курильчан приняли участие в Декаде спорта и здоровья-2023

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На новогодних каникулах в островном регионе организовали около 100 физкультурных мероприятий, которые объединили 5 286 приверженцев здорового образа жизни. Это почти на 900 человек больше, чем годом ранее, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Самым массовым областным мероприятием стали соревнования по сноуборду «Рождественская параллель» на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». Также в рамках Декады прошли лыжные гонки, легкоатлетический «Новогодний забег» и горнолыжные соревнования «Рождественский слалом».

Жительница Новотроицкого Наталья Скворцова испытала свои силы в разных состязаниях, в том числе по сноуборду на «Горном воздухе».

- Мне очень нравится, что на нашем Сахалине проходит столько спортивных мероприятий. Это очень круто! С удовольствием присоединилась к Декаде спорта и здоровья. Зарядилась энергией на новые спортивные свершения и получила массу положительных эмоций, – поделилась Наталья.

Среди 20 самых активных спортсменов, которые приняли участие во всех четырех этапах, сахалинский центр спортивной подготовки разыграет специальные призы: фри-пассы на посещение спортивных объектов региона и сертификаты на спорттовары. Розыгрыш подарков состоится в ближайшее время.

Среди муниципалитетов лидером по количеству участников и мероприятий Декады спорта стал Долинский район. К соревнованиям и спортивным праздникам в райцентре и селах присоединились более 900 человек. Самым массовым мероприятием здесь стала «Ночная лыжная гонка – 2023».

В Александровске-Сахалинском состоялись два больших турнира – по хоккею с шайбой и мини-футболу. Юные физкультурники соревновались в спортивно-развлекательной программе для детей «Снежные забавы на приз Деда Мороза» и чемпионате по военно-спортивной лазертаг-игре «Победа».

Третьим муниципалитетом по количеству участников Декады спорта стал Корсаковский район. Местные спортсмены состязались в плавании, тхэквондо, лыжных гонках, волейболе, баскетболе и легкой атлетике.

Жители Южно-Курильска и Курильска демонстрировали свое мастерство в волейболе, настольном теннисе, мини-футболе, народном жиме, а также участвовали в веселых стартах и тренировках.

В Смирныховском и Тымовском районах среди прочих мероприятий организовали соревнования по бочче и турнир по стрельбе из пневматической винтовки для людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей старшего поколения.

В этом году число участников Декады спорта увеличилось благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и исполнению поручения губернатора Валерия Лимаренко по развитию массового спорта на Сахалине и Курилах.