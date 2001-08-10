"Сахалинские Акулы" проиграли "Динамо-Шиннику"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серия поражений "Сахалинских Акул" затянулась, после поражения "Динамо-Шиннику" со счётом 2:6, она составляет шесть матчей. В новом противостоянии с лучшей молодёжной командой Беларуси дальневосточники были решительно настроены прервать черную полосу, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.

Изменения в составе «Акул» были значительными. Почти полностью переменилась защитная линия – вместо Арсения Бардышева и Сергея Оганезова в игре появились Илья Коваль и Кирилл Сиднев. Ротация была проведена и в нижних звеньях нападения – там игроки поменялись местами. Главным изменением стало появления в воротах Станислава Пылаева и отсутствие в заявке Романа Рыбакова. Единственным изменением «Динамо-Шинника» также стала замена голкипера – вместо Ивана Лущика на льду появился Антон Масальский.

Стартовый отрезок игры «Сахалинские Акулы» провели вторым номером – «Динамо-Шинник» надолго закрывал выходы из их зоны и 19 раз атаковал ворота Станислава Пылаева. Один из бросков стал голевым – Матвей Шидловский завершил атаку после передач Даниила Липского и Матвея Ладутько.

Однако «Сахалинские Акулы» тоже не были так просты – несколько раз остро атаковал лучший снайпер МХЛ Александр Морозов. Были острые атаки и у других нападающих. А гол неожиданно пришёл из четвёртого звена – Рамиль Абитов перехватил шайбу в чужой зоне, развил атаку после броска, довёл шайбу до Юрия Ларина, а тот открыл счёт своим голам в МХЛ.

Несколько раз «Акулы» после неудачных игр сетовали на собственные нарушения. Проведя первый период строго в равных составах, на старте второго отрезка игры сахалинцы получили первое удаление. Однако здесь отлично проявил индивидуальное мастерство Рашид Даштемиров – форвард забрал шайбу, убежал 1 в 1 с голкипером и бросил точно в цель.

Теперь отыгрываться пришлось «Динамо-Шиннику». Однако дальневосточники вновь проявили излишнюю грубость, чем сильно помогли команде из Беларуси. Сначала Руслан Тютюнников махнул клюшкой по лицу лучшему бомбардиру МХЛ Даниилу Сотишвили – судьи посмотрели видеоповтор и выписали четырёхминутный штраф нарушителю. В ответ пострадавший провёл свой гол – Даниил Сотишвили после розыгрыша Мирослава Михалёва и Матвея Ладутько остался один перед свободным углом и быстро послал шайбу в сетку.

Вслед за этим Тимофей Барсуков грубо сыграл с соперником, судьи вновь посмотрели повтор и выписали большой и дисциплинарный до конца игры штраф лидеру «Акул». Белорусский клуб воспользовался 5-минуткой большинства – Мирослав Михалёв завёз шайбу в сетку за 11 секунд до сирены об окончании второго периода.

Сахалинцы постарались раскрепоститься в атаке и вернуться в игру. Оставшееся меньшинство он отстояли – дважды в одном эпизоде выручила команду штанга, а затем капитан «Акул» Глеб Бондаренко убежал 1 в 1 с голкипером, а Даниил Сотишвили остановил его с нарушением правил. Рефери назначил буллит, однако Александр Морозов не сумел переиграть Антона Масальского. Счёт 2:3 сохранился на табло.

«Сахалинские Акулы» устроили мощный навал на ворота гостей – тем даже пришлось брать тайм-аут, чтобы сбавить активный темп хозяев. Однако «Динамо-Шинник» сдерживал атаку за атакой. Сахалинцы сняли вратаря, команда из Беларуси отбивалась и даже бросила по пустым воротам, но шайба вновь угодила в штангу ворот сахалинцев. Пробить Антона Масальского ещё раз «Акулы» не сумели, а в концовке на льду вспыхнули все страсти, что команды гасили во время игры.

Итог – 2:3, сахалинская команда не сумела набрать очки в домашней серии и теперь отправляется на выезд. 14 и 15 января они сыграют с командой «СКА-Варяги» в Санкт-Петербурге.